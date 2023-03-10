Грошове дерево: як доглядати та які прикмети пов'язані з цією кімнатною рослиною

Грошове дерево (Crassula ovata) походить з Південної Африки, але зараз воно вирощується в усьому світі. Ця рослина, яку ще називають товстянка яйцеподібна або красула яйцеподібна, має товсті, м'ясисті листки та може досягати висоти до 1 метра. Вона може рости в будь-яких умовах, але найкраще росте в яскравому світлі та помірному поливі.

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Догляд за грошовим деревом дуже простий. Воно потребує помірного поливу, що не дозволяє ґрунту пересохнути або занадто зволожитися. Якщо ви помітили, що листки починають опадати або жовтіти, то це означає, що рослина не отримує достатньо вологи.

Грошове дерево потребує також яскравого світла, але потрібно уникати прямого сонячного проміння, яке може спричинити опікання листків. Краще розмістити грошове дерево на вікні на східну або західну сторону будинку.

Щодо прикмет, пов'язаних з грошовим деревом, вважається, що рослина привертає фінансову стабільність та благополуччя до дому. Також, якщо грошове дерево подарували вам в день народження, то воно приносить удачу та успіх у житті.

Активне зростання рослини вважається ознакою щастя. Це означає, що ніхто в будинку не відчуває потреб, а фінанси примножуються. І навпаки – всихання та хвороби говорять про швидке руйнування статку господарів.

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