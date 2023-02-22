Реанімація орхідеї: як повернути до життя квітку без листя чи коріння

Орхідея – іноді примхлива екзотична квітка, яка може втратити не тільки тургор на листі, а й взагалі скинути листові пластини або втратити коріння з низки причин. Тому, якщо це сталося, можна спробувати врятувати рослину шляхом її реанімації. Далі ми розповімо, як оживити вихованця у різних ситуаціях.

Причини втрати коріння та листя

Не завжди просто створити в будинку та квартирі умови природного зростання (проживання) для орхідеї. Навіть численним гібридам, спеціально виведеним для вирощування у домашніх умовах. Ось і доводиться мати справу із різними захворюваннями. Втрачати досить цінні та дорогі екземпляри якось не дуже хочеться. Зрозуміле прагнення квітникарів спробувати врятувати навіть безнадійні рослини.

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Важливо точно визначити причини проблем з корінням або листям. А це може статися через помилки і прорахунки по догляду за рослинами:

Неправильний полив. Шкідливі обидві крайнощі: і посуха, і надмірний полив.

Якість субстрату не дозволяє корінням виконувати свої функції. Адже навіть ідеальний субстрат приходить у непридатність через 3-4 роки. А то й раніше. Через це утворюється посуха або застій вологи.

Тісний горщик для орхідеї. Вона підросла і потребує більш просторої ємності. Ось і мучиться у тісноті.

Надмірна або занадто низька температура та вологість призводять до захворювань.

Неякісне освітлення не дає необхідної кількості світла.

Шкідники та хвороби (особливо грибкові) можуть призвести до послаблення рослин. Без належного реагування рослини загинуть.

Сильне захоплення добривами, особливо їх передозування, нічого хорошого не дасть рослинам, лише нашкодить.

Ушкодження коріння та листя при пересадках.

Між станом коріння та листя тісний взаємозв'язок. Як тільки проблеми утворюються з корінням, вони відразу позначаться на листі. Коріння забезпечує листя необхідною кількістю вологи. Здорове коріння з цим справляється успішно.

Реанімація орхідеї

Багато квітникарів запитують: як реанімувати орхідею, якщо згнили коріння і немає листя? Давайте з'ясуємо це.

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Добре огляньте рослину

Потемніле, засохле коріння.

В'янення листя не проходить навіть після поливу.

Поява на стінках горщика цвілі чи зелених водоростей.

Такі сигнали повинні викликати тривогу і дії без зволікання, щоб рослини не пропали.

Перевірте кореневу систему

Для цього обережно витягніть орхідею з горщика. Звільніть від залишків ґрунту. Промийте коріння у теплій воді і дайте їм підсохнути. 2-3 години достатньо взимку, а влітку швидше. Видаляйте всі хворі, сухі та пошкоджені частини коріння та листя. У тому числі й квітконоси. Обробіть активованим вугіллям зрізи. Можна й корицею. Або іншими препаратами, але без спирту.

Ці підказки вам допоможуть:

Здорове коріння – пружне та щільне.

Молоді коріння світлі. Зеленіють при намоканні.

Старе коріння – світло-коричневе.

Гнилі – коричневі та мляві зі слизом. Ледве натисніть – з'явиться рідина.

Як відновити орхідею?

Врятувати орхідею можна навіть за значної втрати коріння. І навіть якщо їх зовсім не лишилося. Шукайте хоч найменшу зачіпку. Нове коріння утворюється тільки від нових паростків. А вони виростають лише із зелених живих бруньок.

Порада! Зверніть увагу на точку зростання: якщо вона не пошкоджена – це добрий шанс на одужання.

Посадка

Мох-сфагнум дозволить досягти позитивного результату. Він ефективний для орхідей, у яких залишилися хоч якісь корінці. Але і без них багато квітників успішно реанімують своїх вихованців. І вирощують нове коріння.

При реанімації купуйте та використовуйте сухий мох-сфагнум. Саме він дає можливість створювати та підтримувати вологість для пошкоджених орхідей. І убезпечить від потрапляння інфекцій. Як це може статися з іншими природними мохами.

Підготуйте прозору ємність за розміром орхідеї.

Заповніть керамзитом для дренажу на майже третину горщика.

Покладіть зволожений мох-сфагнум. Він забезпечить підтримку необхідної вологості та доступ повітря.

Закріпіть орхідею в ємності за допомогою опор, шпагату, дроту. Встановіть горщик у тепле приміщення на добре освітлене місце.

Важливо! Використання субстрату дає можливість при успішній реанімації та появі свіжого коріння навіть не пересаджувати орхідею. А лише додати свіжого субстрату.

Догляд за орхідеєю

Відрегулюйте та підтримуйте температуру та вологість. Вони повинні відповідати виду орхідеї. У межах 23-28 градусів. Без належного освітлення не обійтися. Підсвічування краще здійснювати фітолампами. Полив не проводьте. Достатньо обприскувань як субстрату, так і рослини. Якщо використовуєте тільки мох – обприскуйте по стінах горщика з пульверизатора.

Припиняйте підживлення рослини при активному зростанні коріння! Відновлення орхідеї залежить від стану рослини та правильних умов для реанімації. За найсприятливіших умов коріння можуть з'явитися вже за кілька тижнів. Зазвичай, це досить тривалий процес – від 2-х до 3-х місяців, а то й більше. Наберіться терпіння, орхідеї варті того.

Пересадка в ґрунт

Коріння не відразу оживає. Паростки не поспішайте висаджувати в ґрунт. Тільки тоді, коли довжина декількох корінців досягне 5-7 см, можете почати пересадку.

Зазначимо, що далеко не у всіх квітникарів є досвід вирощування орхідей. Ось і доводиться іноді мати справу з орхідеями в плачевному стані – без коріння і без лист. Використовуйте навіть найменший шанс для успішної реанімації квітки, що постраждала. Але не чекайте на її загибель без вжиття заходів. Своїм прекрасним цвітінням вона вам віддячить!

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