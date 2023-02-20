Як змусити каланхое цвісти в квартирі: правильний догляд за рослиною

Каланхое – рослина, яка радує своїм рясним цвітінням. Але для того, щоб його продовжити, потрібно забезпечити квітці особливий догляд. Найчастіше квіткарі-початківці приносять горщик з каланхое додому, воно радує яскравими фарбами, відцвітає і надалі досягти появи квіток стає непосильним завданням. Для того, щоб у на рослині з'явилися пишні суцвіття, потрібно знати кілька хитрощів, про які ми розповімо сьогодні.

Створіть квітці дискомфорт

Як не дивно, змусити рослину цвісти можна за допомогою деяких обмежень. Це пояснюється тим, що в тепличних умовах воно навряд чи прикладатиме сили, щоб залишити після себе спадкоємців.

Якщо ж ви хоча б трохи знизите температуру в приміщенні, а також вкоротите світловий день до 8-9 годин, після чого поміщатимете каланхое в темне місце, тоді це буде відмінний стимул цвітіння. Можна також почати рідше поливати квітку. Через місяць ви помітите перші бутони. Після цього можна повернути назад комфортні умови, які даватимуть достатньо сил, щоб квітка швидко розпускала свої бутони.

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Вводьте обмеження плавно

Дуже важливо, щоб ви робили перехід поступовим, а не різким. Наприклад, температуру з кожним днем зменшуйте на кілька градусів. Місце також затіняйте потроху.

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Іноді можна зустріти поради, які пропонують каланхое жорстко і різко обмежити у догляді, наприклад, переставши його повністю поливати на цілий місяць і помістивши у темну шафу. По-перше, це можна робити тільки з дорослими і дуже зміцнілими рослинами, а по-друге, рослина буде не такою гарною, як при використанні першої методики.

Не давайте каланхое розростатися

Також потрібно робити щеплення рослини. Це слід проводити з молодим паростком, у якому вже утворилося кілька пар листя. Крім того, необхідно стежити, щоб каланхое сильно не розросталося. Особливо важливо зрізати нездорове та засохле листя, адже квітка даремно витрачатиме поживні речовини на них. В цьому випадку буде не дивно, що рослині не вистачає сил на цвітіння.

Не забувайте, що після того, як каланхое відцвіло, старі та сухі квітконоси потрібно одразу прибирати. Вкорочувати пагони найкраще навесні – на початку активної життєдіяльності. Не бійтеся відрізати листя, рекомендується залишати лише третину від нього. До того ж після цієї процедури квітка буде виглядати набагато акуратніше і компактніше. Використовуйте лише добре заточені ножиці, які необхідно попередньо продезінфікувати. Це мінімізує пошкодження, що наносяться рослині, а також дозволить їй швидше відновитися. Місця зрізу необхідно обробляти товченим вугіллям – він стане бар'єром, що запобігає розвитку різних захворювань.

Забезпечте каланхое правильний догляд

Каланхое також може відмовлятися цвісти і в тому випадку, якщо ви підібрали неправильний ґрунт для посадки. Ґрунт має бути нейтральним, на крайній випадок – слабокислим. Найкраще купувати вже готову суміш у магазині, оптимальну для цієї квітки.

Не забувайте про пересадку рослини в міру потреби. У тісному горщику каланхое буде складно розвиватися, не кажучи вже про цвітіння. Регулярно потрібно дивитися, щоб воно не зазнавало нападу всіляких шкідників, таких як кліщі, пліснява та роса. У разі появи потрібно негайно вирішувати проблему, а потім особливо ретельно стежити за квіткою.

Коли вона набереться сил, тоді вже можна буде замислитись про цвітіння. Поліпшити стан квітки допоможе регулярне підживлення. Знову ж таки – найкраще не намагатися зробити суміш самостійно, а купувати готові добрива, де враховані всі компоненти, взяті в правильній пропорції саме для цієї рослини.

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