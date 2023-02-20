Как заставить каланхоэ цвести в квартире: правильный уход за растением

Каланхоэ – растение, радующее своим обильным цветением. Но для того, чтобы его продлить, нужно обеспечить цветку особый уход. Чаще всего начинающие цветоводы приносят горшок из каланхоэ домой, оно радует яркими красками, отцветает и в дальнейшем достичь появления цветков становится непосильной задачей. Для того чтобы у на растении появились пышные соцветия, нужно знать несколько уловок, о которых мы расскажем сегодня.

Создайте цветку дискомфорт

Как ни странно, вынудить растение цвести можно с помощью некоторых ограничений. Это объясняется тем, что в тепличных условиях оно вряд ли будет прикладывать силы, чтобы оставить после себя наследников.

Если же вы хотя бы немного снизите температуру в помещении, а также укоротите световой день до 8-9 часов, после чего будете помещать каланхоэ в темное место, тогда это будет отличный стимул цветения. Можно также начать реже поливать цветок. Через месяц вы заметите первые бутоны. После этого можно вернуть назад комфортные условия, которые дают достаточно сил, чтобы цветок быстро распускал свои бутоны.

Видео дня

Вводите ограничение плавно

Очень важно, чтобы вы делали переход постепенным, а не резким. К примеру, температуру с каждым днем уменьшайте на несколько градусов. Место также затеняйте понемногу.

Читайте также: Букет будет стоять еще неделю: что добавить в воду срезанным цветам

Иногда можно встретить советы, которые предлагают каланхоэ жестко и резко ограничить в уходе, например, перестав его поливать полный месяц и поместив в темный шкаф. Во-первых, это можно делать только со взрослыми и очень окрепшими растениями, а во-вторых, растение будет не таким красивым, как при использовании первой методики.

Не давайте каланхоэ разрастаться

Также нужно делать прививку растения. Это следует проводить с молодым ростком, в котором уже образовалось несколько пар листьев. Кроме того, необходимо следить, чтобы каланхоэ сильно не разрасталось. Особенно важно срезать нездоровые и засохшие листья, ведь цветок будет напрасно тратить питательные вещества на них. В этом случае будет неудивительно, что растению не хватает сил на цветение.

Не забывайте, что после того как каланхоэ отцвело, старые и сухие цветоносы нужно сразу убирать. Укорачивать побеги лучше всего весной – в начале активной жизнедеятельности. Не бойтесь отрезать листья, рекомендуется оставлять только треть от них. К тому же после этой процедуры цветок будет смотреться гораздо аккуратнее и компактнее. Используйте только хорошо заточенные ножницы, которые необходимо предварительно дезинфицировать. Это минимизирует повреждения, наносимые растению, а также позволит ему быстрее восстановиться. Места среза необходимо обрабатывать толченым углем – он станет барьером, предотвращающим развитие различных заболеваний.

Обеспечьте каланхоэ правильный уход

Каланхоэ также может отказываться цвести и в том случае, если вы подобрали неправильную почву для посадки. Почва должна быть нейтральной, на крайний случай – слабокислой. Лучше всего покупать уже готовую смесь в магазине, оптимальную для этого цветка.

Не забывайте о пересадке растения по мере надобности. В тесном горшке каланхоэ будет сложно развиваться, не говоря уже о цветении. Регулярно нужно смотреть, чтобы оно не подвергалось нападению всевозможных вредителей, таких как клещи, плесень и роса. При появлении нужно немедленно решать проблему, а затем особенно тщательно следить за цветком.

Когда она наберется сил, тогда можно будет задуматься о цветении. Улучшить состояние цветка поможет регулярная подкормка. Опять же – лучше не пытаться сделать смесь самостоятельно, а покупать готовые удобрения, где учтены все компоненты, взятые в правильной пропорции именно для этого растения.

Напомним, UAportal рассказал, как правильно поливать, пересаживать и размножать шеффлеру. Но она способна украсить любое помещение благодаря своей изящной форме и эффектным листьям.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !