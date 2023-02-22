Реанимация орхидеи: как вернуть к жизни цветок без листьев или корней

Орхидея – иногда капризный экзотический цветок, который может потерять не только тургор на листьях, но и вообще сбросить листовые пластины или потерять корни по ряду причин. Поэтому, если это произошло, можно попытаться спасти растение путем его реанимации. Далее мы расскажем, как оживить питомца в разных ситуациях.

Причины потери корней и листьев

Не всегда просто создать в доме и квартире условия природного роста (проживания) для орхидеи. Даже многочисленным гибридам, специально выведенным для выращивания в домашних условиях. Вот и приходится иметь дело с разными заболеваниями. Терять достаточно ценные и дорогие экземпляры как-то не очень хочется. Понятно стремление цветоводов попытаться спасти даже безнадежные растения.

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Важно точно определить причины проблем с корнями или листьями. А это может произойти из-за ошибок и просчетов по уходу за растениями:

Неправильный полив. Вредны обе крайности: и засуха, и чрезмерный полив.

Качество субстрата не позволяет корням выполнять свои функции. Ведь даже безупречный субстрат приходит в негодность через 3-4 года. А то и раньше. Из-за этого образуется засуха или застой влаги.

Тесный горшок для орхидеи. Она подросла и нуждается в более просторной емкости. Вот и мучается в тесноте.

Чрезмерная или слишком низкая температура и влажность приводят к заболеваниям.

Некачественное освещение не дает требуемого количества света.

Вредители и болезни (особенно грибковые) могут привести к ослаблению растений. Без должного реагирования растения погибнут.

Сильное увлечение удобрениями, особенно их передозировка, ничего хорошего не даст растениям, только навредит.

Повреждения корней и листьев при пересадках.

Между состоянием корней и листьев тесная взаимосвязь. Как только проблемы образуются с корнями, они сразу скажутся на листьях. Корни снабжают листья необходимым количеством влаги. Здоровые корни с этим справляются успешно.

Реанимация орхидеи

Многие цветоводы спрашивают: как реанимировать орхидею, если сгнили корни и нет листьев? Давайте выясним это.

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Хорошо осмотрите растение

Потемневшие, засохшие корни.

Увядание листьев не проходит даже после полива.

Появление на стенках горшка плесени или зеленых водорослей.

Такие сигналы должны вызывать тревогу и действия без промедления, чтобы растения не пропали.

Проверьте корневую систему

Для этого осторожно извлеките орхидею из горшка. Освободите от остатков почвы. Промойте корни в теплой воде и дайте им подсохнуть. 2-3 часа достаточно зимой, а летом быстрее. Удаляйте все больные, сухие и поврежденные части корней и листьев. В том числе и цветоносы. Обработайте активированным углем срезы. Можно и корицей. Или другими препаратами, но без спирта.

Эти подсказки вам помогут:

Здоровые корни – упругие и плотные.

Молодые светлые корни. Зеленеют при намокании.

Старые корни – светло-коричневые.

Гнилые – коричневые и безжизненные со слизью. Едва нажмите – появится жидкость.

Как восстановить орхидею?

Спасти орхидею можно даже при значительной потере корней. И даже если их совсем не осталось. Ищите хоть малейшую зацепку. Новые корни образуются только от новых побегов. А они вырастают только из зеленых живых почек.

Совет! Обратите внимание на точку роста: если она не повреждена – это хороший шанс выздоровления.

Посадка

Мох-сфагнум позволит добиться положительного результата. Он эффективен для орхидей, у которых остались хоть какие-то корешки. Но и без них многие цветники успешно реанимируют своих питомцев. И выращивают новые корни.

При реанимации покупайте сухой мох-сфагнум. Именно он позволяет создавать и поддерживать влажность для поврежденных орхидей. И обезопасит от попадания инфекций. Как это может произойти с другими естественными мхами.

Подготовьте прозрачную емкость по размеру орхидеи.

Заполните керамзитом для дренажа почти треть горшка.

Уложите увлажненный мох-сфагнум. Он обеспечит поддержание необходимой влажности и доступа воздуха.

Закрепите орхидею в емкости с помощью опор, шпагата, проволоки. Установите горшок в теплое помещение на хорошо освещенное место.

Важно! Использование субстрата позволяет при успешной реанимации и появлении свежих корней даже не пересаживать орхидею. А только добавить свежий субстрат.

Уход за орхидеей

Отрегулируйте и поддерживайте температуру и влажность. Они должны соответствовать виду орхидеи. В пределах 23-28 градусов. Без должного освещения не обойтись. Подсветку лучше производить фитолампами. Полив не производите. Достаточно опрыскиваний как субстрата, так и растения. Если используете только мох – опрыскивайте по стенам горшка из пульверизатора.

Прекращайте подкормку растения при активном росте корней! Восстановление орхидеи зависит от состояния растения и правил для реанимации. В самых благоприятных условиях корни могут появиться уже через несколько недель. Обычно это довольно длительный процесс – от 2-х до 3-х месяцев, а то и больше. Наберитесь терпения, орхидеи того стоят.

Пересадка в грунт

Корни не сразу оживают. Ростки не спешите высаживать в грунт. Только тогда, когда длина нескольких корешков достигнет 5-7 см, можете начать пересадку.

Отметим, что далеко не у всех цветоводов есть опыт выращивания орхидей. Вот и приходится иногда иметь дело с орхидеями в плачевном состоянии – без корней и без листьев. Используйте даже малейший шанс для успешной реанимации пострадавшего цветка. Но не ждите ее гибели без принятия мер. Своим прекрасным цветением она вам отблагодарит!

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