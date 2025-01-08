Гроші на оренду житла для українців: що варто знати про нову державну допомогу

З 29 січня в Україні стартує програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона передбачає часткову компенсацію витрат на оренду, причому розмір допомоги буде визначатися індивідуально.

Про запуск цієї програми оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що вона є частиною ініціативи "Зимова підтримка".

"Цього місяця розпочнеться ще одна програма "Зимової підтримки" – прийом заявок на субсидії для оренди житла для ВПО. Це допоможе тисячам наших громадян у цей складний період", – зазначив прем'єр.

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Народна депутатка Олена Шуляк ("Слуга народу") повідомила, що розмір субсидії буде визначатися індивідуально. При цьому враховуватимуться такі фактори, як:

рівень доходів сім'ї;

кількість осіб у родині;

вартість оренди житла.

"Субсидія на оренду житла не впливатиме на можливість отримання субсидії на комунальні послуги. Метою цієї програми є підтримка тих, хто справді відчуває труднощі з фінансовим навантаженням, пов'язаним з орендою житла", – зазначено в повідомленні.

Допомогу зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО), якщо їхні витрати на оренду перевищують 20% загального доходу сім'ї чи особи. Це стосується тих, хто проживає в таких областях:

Луганська;

Донецька;

Херсонська;

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська;

Дніпропетровська.

Перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак також зазначила в коментарі Oboz, що в рамках програми планується компенсувати податкову ставку, яку орендодавець має сплачувати, щоб заохотити його укладати офіційні договори оренди. "Це необхідно для забезпечення юридичного захисту ВПО, щоб вони не опинилися без житла або не зіштовхнулися з несправедливим підвищенням орендної плати", – пояснила Марчак.

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