Депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані: рахунок йде на мільйони

В Україні до 16 липня військовозобов'язані мали оновити облікові дані. Однак щонайменше 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої дані.

Про це розповів перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук "Українським новинам".

"Я остаточної цифри не бачив, але мова йде про те, що оновились десь 4 мільйони 200. Десь такі цифри я чув станом на вчора-позавчора. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, їх близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності", – розповів він.

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На його думку, відповідний показник "порушників" – доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений "бездарно".

"Якщо у вас в результаті 6 мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А "не так" – це те, що зробили пізно і похапцем", – переконаний Осадчук.

Додамо, за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (зокрема під час воєнного стану) пропонується карати штрафом у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень).

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