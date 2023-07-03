русский
Війна в Україні

Десантники 77 бригади біля Бахмуту влаштували "салют" зі щойно розвантажених боєприпасів ворога (відео)

Билім Олена

Десантники 77 бригади біля Бахмуту влаштували 'салют' зі щойно розвантажених боєприпасів ворога (відео)

Результатом спільної роботи аеророзвідників та артилеристів поблизу Бахмуту стало знищення ворожих боєприпасів, які ворог тільки-но встиг розвантажити.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ та показали відео ліквідації запасів окупантів. 

Аеророзвідки помітила, що ворог починає звозити та розвантажувати свої боєприпаси неподалік Бахмуту. Координати були передані артилеристам.

Читайте також: На Авдіївському напрямку 5-й загін "Омега" знищив БМП, танк ворога і підірвав будівлю з окупантами (вибухові кадри)

Як зазначили у командуванні, артилеристи 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ знищили щойно доставлені та розвантажені ворожі боєприпаси.

“У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів", – прокоментував це відео офіцер розвідувально-вогневого комплексу.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.  

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніВибухиРосіяниЗброяВідеоУкраїнські військові