Десантники 77 бригади біля Бахмуту влаштували 'салют' зі щойно розвантажених боєприпасів ворога (відео)

Результатом спільної роботи аеророзвідників та артилеристів поблизу Бахмуту стало знищення ворожих боєприпасів, які ворог тільки-но встиг розвантажити.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ та показали відео ліквідації запасів окупантів.

Аеророзвідки помітила, що ворог починає звозити та розвантажувати свої боєприпаси неподалік Бахмуту. Координати були передані артилеристам.

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Як зазначили у командуванні, артилеристи 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ знищили щойно доставлені та розвантажені ворожі боєприпаси.

“У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів", – прокоментував це відео офіцер розвідувально-вогневого комплексу.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

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