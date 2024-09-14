Десантники СОУ на Курщині розбили російську колону ВДВ з 14 одиниць бронетехніки (відео)

Протягом останніх днів російські окупанти посилюють тиск на українські позиції на Курщині, намагаючись відтіснити Сили оборони. Однак, українські захисники дають гідну відсіч ворогу.

Днями противник здійснив чергову спробу прорвати оборону наших позицій. На позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки, серед якої були танки, бойові машини десанту та бронетранспортери, повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Попри чисельну перевагу, російські окупанти зазнали нищівної поразки. В ході запеклого бою, який тривав кілька годин, українські десантники продемонстрували високу військову майстерність та відвагу.

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Результати бою: знищено 5 бойових машин десанту, танк та бронетранспортер противника.

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Кадри знищення техніки ворога Кадри знищення техніки ворога

Окупанти зазнали значних втрат у живій силі. Решта російських солдатів змушені були відступити з поля бою.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій України, які працюють в Курській области рф, на ворожій території здійснили вдалу засідку на російських солдатів, що перебували на позиціях.

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