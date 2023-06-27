Десерт за 15 хвилин: рецепт солодкого салату з персиками та полуницею
Літній неймовірно смачний, але калорійний салат. Обов’язково спробуйте, відірватись неможливо.
Інгредієнти:
Персики – 2 шт.
Полуниця – 250 г
Вершки 33% – 200 г
Цукор ванільний – 10 г
Мед – 1 ст. л.
Фісташки – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:
1. Відділіть плодоніжки у полуниці, помийте її й обсушіть. Персики помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м’якоть тонкими скибочками.
2. Викладіть всі інгредієнти у велику миску, полийте їх медом та перемішайте.
3. На сухій сковороді підсушіть фісташки кілька хвилини, після чого грубо їх порубайте.
4. Охолоджені вершки з ванільним цукром збийте у стійку піну. Викладіть їх на фруктово-ягідну масу і посипте фісташками. Подавайте негайно.
5..Десерт можна подавати і у креманках.
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