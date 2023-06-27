Десерт за 15 минут: рецепт сладкого салата с персиками и клубникой

Летний невероятно вкусный, но калорийный салат. Обязательно попытайтесь, оторваться невозможно.

Ингредиенты:

Персики – 2 шт.

Клубника – 250 г

Сливки 33% – 200 г

Сахар ванильный – 10 г

Мед – 1 ст. л.

Фисташки – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Отделите плодоножки у клубники, помойте ее и обсушите. Персики помойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

2. Выложите все ингредиенты в большую миску, полейте медом и перемешайте.

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3. На сухой сковороде подсушите фисташки несколько минут, после чего грубо их порубите.

4. Охлажденные сливки с ванильным сахаром взбейте в стойкую пену. Выложите их на фруктово-ягодную массу и посыпьте фисташками. Подавайте немедленно.

5..Десерт можно подавать и в креманках.

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