Дитинча тюленя каталося на дошці разом із серферами (кумедне відео)

Грайливе дитинча тюленя приєдналося до серферів на одному з каліфорнійських пляжів. Його безстрашний підхід до хвиль привернув увагу відвідувачів пляжу та користувачів соціальних мереж, які стали свідками незвичайної поведінки тварини.

Дитинча тюленя, якого місцеві назвали "Семмі", не збентежила присутність серферів та дошок для серфінгу і воно радо приєдналося до них на хвилях популярного каліфорнійського пляжу.

Читайте також: У США не можуть піймати видру, яка викрадає дошки для серфінгу (відео)

Ед Хартел, власник безпілотника та фотограф, зміг зафіксувати цю неймовірну мить.

Хартел розповів, що місцеві серфери залишалися обережними й не торкалися тюленя, дозволяючи йому насолоджуватися хвилями так, як воно само бажало.

Гарна новина в тому, що тюленя виглядало дуже здоровим, і експерти з SeaWorld, куди звернулися серфери, переконалися, що маленьке "морське цуценя" впорається самостійно та зрештою попливе до своїх сородичів.

Дехто із серферів повідомив, що це дитинча лишилося сиротою, після того, як його матір роздерла велика біла акула. Тому вони ставляться до нього як до власного малюка, дозволяючи бавитися з дошками для серфінгу так, як воно того хоче.

Пропонуємо дізнатися історію папуги із Нової Зеландії, який став відеоблогером.

Також читайте про ведмедя, який у США заліз до будинку та повиїдав запаси господарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!