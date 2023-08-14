Діти будуть в захваті від цього рецепту: Як приготувати мариновані огірки без оцту

Як замаринувати огірки без оцту на зиму

Мариновані огірки – це чудова страва для всієї родини, але часом хочеться змінити звичний рецепт і спробувати щось нове. Пропонуємо вам спробувати варіант без оцту, який особливо сподобається дітям своєю ніжною солодкістю.

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Ці малосольні огірочки з присмаком літа можна готувати в будь-який час року, і вони завжди будуть смачним доповненням до будь-якого столу, пише сайт prostoway.

Отже, ось як готувати ці апетитні огірки:

Виберіть банку для консервації – можна обрати одну 3-літрову або кілька 1-літрових. На дно кожної банки покладіть гілочку суцвіття кропу, листок хрону, 2 зубчики часнику, а потім додайте 3 горошинки чорного перцю, 2 листочки смородини та невеликий лавровий листок. Тепер укладайте огірки щільно, щоб уникнути зайвого повітря. Перший крок – залити їх окропом та залишити на 15 хвилин, після чого воду слід злити. Далі, повторно залийте огірки окропом і залиште їх на 20 хвилин для витримки. Після цього слід знову злити воду. Маринад готується так: для 3-літрової банки знадобиться 1,5 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру та 1,5 ч. л. лимонної кислоти. Змішайте ці інгредієнти разом і додайте до банок з огірками. Закрийте банки кришками і прикрийте їх ковдрою або махровим рушником до повного охолодження.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити так, щоб огірки не гірчили.

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