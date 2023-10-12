Діти будуть у захваті: рецепт глазурованих сирків зі згущеним молоком від Ектора Хіменеса-Браво
Глазуровані сирки за рецептом від Shuba – це не лише смачно, але й корисно. Діти будуть у захваті.
Інгредієнти:
Сир кисломолочний 5% – 300 г
Масло вершкове 73% – 30 г
Цукрова пудра – 30 г
Ванільна есенція – 1 мл
Згущене молоко варене – 70 г
Шоколад – 200 г
Олія – 20 мл
Кокосова стружка – 40 г
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Спосіб приготування:
1. Кисломолочний сир подрібніть у блендері до однорідної маси, додайте масло, цукрову пудру, ванільну есенцію і змішайте.
2.Сирну масу і згущене молоко перекладіть у пакети або кондитерські мішки.
3. Сирну масу викладіть на харчову плівку, на неї витисніть смужку згущеного молока. Закрутіть сирки в харчову плівку, надаючи їм потрібної форми, і відправте у холод.
4. Розтоплений шоколад змішайте з олією.
5. Сирки дістаньте з морозильної камери й проштовхніть в них шпажки.
6. Сирки занурте в розтоплений шоколад та посипте кокосовою стружкою.
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