Діти будуть в захваті: рецепт піци на Геловін
Піца із моцарелою або адигейським сиром за рецептом від Shuba може стати чудовим доповненям до свята Гелловін, особливо якщо ви виріжете фігурки привидів. Діти точно будуть в захваті.
Інгредієнти:
Листкове тісто - 250 г.
Сир адигейський - 200 г.
Томати чері - 6 шт.
Перець болгарський червоний - 1/4 шт.
Паста томатна - 2 ст. ложки
Приправа "Італійські трави" (за смаком)
Оливкова олія – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
2. Підготуйте деко або форму для випікання з пергаментом.
3. Тісто розкачайте в пласт діаметром близько 22 см.
4. Очистіть та наріжте перець та наріжте 1/4 частину перцю тонкими скибками або шматочками.
5. Кружальцями наріжте помідори.
6. Тісто викладіть тісто на деко чи у форму, збризніть олією, змастіть томатною пастою і викладіть шматочки помідорів і перцю.
7. Випікайте піцу 10 хвилин.
8. З сиру зробіть фігурки привидів із сиру.
9. Вийміть піцу з духовки, викладіть фігурки привидів таі випікайте ще 5-6 хвилин.
10. Витягніть готову піцу та посипте її базиліком або італійськими травами.
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