Дієтична гарбузова каша: як приготувати швидко й просто

Для тих, хто дбає про здоров'я та ламає мізки, що приготувати на сніданок, пропонуємо спробувати приготувати кашу з гарбузом. Ця страва буде не лише смачною, а й дуже корисною, оскільки в гарбузі міститься безліч вітамінів та корисних речовин.

Наприклад, він з усіх овочів лідирує за кількістю заліза, а ще він багатий на білки і вуглеводи, целюлозу та пектинові речовини, а також на вітаміни групи В, С, Е та К. Більш того, в гарбузі міститься такий рідкісний вітамін, як Т.

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Фудексперти "Шуби" пропонують починати сніданок з гарбузової каші, звареної на молоці.

Вам знадобиться:

Гарбуз – 300 грамів

Пшоно – 200 г

Молоко – 500 г

Вода – 250 г

Цукор та сіль – за бажанням

Як готувати:

Гарбуз помийте, очистьте від шкірки та наріжте великими шматками, покладіть у каструлю та залийте водою. Поставте його варитися, коли закипить вода, накрийте кришкою та проваріть 15 хвилин на маленькому вогні.

Влийте молоко у каструлю та поставте грітися на плиту, не доводячи до кипіння.

Пшоно залийте гарячою водою хвилин на 5, потім промийте холодною водою кілька разів.

Відварений гарбуз розтовчіть у каструльці, додайте молоко та пшоно. Добре все перемішайте й поставте варитися. Коли суміш закипить, зменште вогонь й проваріть 20 хвилин. Смачного!

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