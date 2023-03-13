Диетическая тыквенная каша: как приготовить быстро и просто

Для тех, кто работает на здоровье и ломает мозги, что приготовить на завтрак, предлагаем попробовать приготовить кашу с тыквой. Это блюдо будет не только вкусным, но и очень полезным, поскольку в тыкве содержится множество витаминов и полезных веществ.

Например, он из всех овощей лидирует по количеству железа, а еще он богат белками и углеводами, целлюлозой и пектиновыми веществами, а также витаминами группы В, С, Е и К. Более того, в тыкве содержится такой редкий витамин, как Т.

Читайте также: Как приготовить невероятно нежный суп-пюре из тыквы на Великий пост

Фуд-эксперты "Шубы" предлагают начинать завтрак с тыквенной каши, сваренной на молоке.

Вам понадобится:

Видео дня

Тыква – 300 граммов

Пшено – 200 г

Молоко – 500 г

Вода – 250 г

Сахар и соль – по желанию

Как готовить:

Тыкву помойте, очистите от кожуры и нарежьте большими кусками, положите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте вариться, когда закипит вода, накройте крышкой и проварите 15 минут на маленьком огне.

Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на плиту греться, не доводя до кипения.

Пшено залейте горячей водой минут на 5, затем промойте холодной водой несколько раз.

Отварную тыкву растолчите в кастрюльке, добавьте молоко и пшено. Хорошо все перемешайте и поставьте вариться. Когда смесь закипит, убавьте огонь и проварите 20 минут. Приятного аппетита!

Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!