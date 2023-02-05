Дієтична зелена гречка: як смачно її приготувати

Зелена гречка – це ядро гречихи, очищене без термообробки та має здатність до проростання. У ній зберігається увесь комплекс вітамінів та мікроелементів.

На смак зелена гречка відрізняється від звичної коричневої, однак вона набагато корисніша. Її варять, як звичайну коричневу гречку, або просто заливають водою та чекають, поки набухне, й споживають сирою.

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Відомий український кухар Євген Клопотенко зауважує: є кілька простих способів приготування зеленої крупи, головне перед вживанням її гарно промити, поки вода не стане прозорою.

Він пропонує такі варіанти приготування зеленої гречки:

Замочити у холодній воді на ніч в пропорціях 1:2. Якщо на ранок у гречці залишиться вода, то її можна просто злити.

Також гречку можна запарити окропом в мисці або каструлі. Пропорція та ж сама – один до двох. Коли заллєте крупу окропом, то накрийте кришкою і вже за 20-30 хвилин вона буде готова.

Що стосується смаку цієї крупи, то його можна покращити додаванням вершкового масла, або олії. Також можна додати до каші трохи свіжих або сушених ароматних трав.

"Це може бути свіжий кріп, петрушка, листочки чебрецю, сушений орегано або суміш трав, які можна придбати в кожному супермаркеті. Коли хочете вийти зовсім на новий смаковий рівень, натріть на готову гречку невелику кількість пармезану – це просто любов", – додав Клопотенко.

Нагадаємо, є крупи, які не потрібно промивати перед приготування. UAportal розповів про 7 з них та чому варто відмовитися від звички промивати деяку крупу.

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