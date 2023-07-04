Дієтолог пояснила, чи дійсно є психологічна залежність від кави

Кава є предметом багатьох дискусій, пов'язаних із психологічною та фізіологічною залежністю. У програмі "Відверто з лікарем" на Українському радіо "Чернігівська хвиля" психолог-дієтолог Анжеліна Балєва розповіла про ці теми, а також про маркетинг, рекламу, фільми та стереотипи, пов'язані з кавою.

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З психологічної точки зору, відмовитися від кави може бути важко. Однак, згідно зі спостереженнями Анжеліни Балєвої, після 28-денного періоду відмови від кави люди починають краще спати та відчувати себе бадьоріше протягом дня. Тому вона радить споживати каву не як засіб для бадьорості, а як насолоду, подібно до десерту.

Залежність від кави відрізняється від наркозалежності і є скоріше психологічною залежністю. Це пов'язано зі звичкою асоціювати каву з активною діяльністю та завжди мати щось у руках.

Кава може зняти стрес, але це не означає, що вона спричиняє психологічну залежність. Важливо пам'ятати, що кава збуджує нервову систему, а не надає справжнього задоволення. Для того, щоб насолодитися кавою і відчути смак життя, важливо витратити на це час і не поспішати. Кава повинна бути моментом відпочинку, а не простою рутинною справою.

Поєднання кави з сигаретою часто пояснюється наявністю біоактивної речовини, яка допомагає зняти ранкову ломку після нічного періоду без куріння. Також, фільм "Кава та сигарета" сприяв утвердженню ідеї, що ці два елементи в житті людини є невід'ємними. Однак, існує свідомість, яка формується через фільми та серіали, що кава і сигарети є нормою і добре.

Кавоманами можна назвати дві групи людей: тих, хто справді любить каву та дбає про якість споживання, і тих, хто п'є каву просто для того, щоб бути трохи бадьорішими. Останній тип людей залежить не від кави самої по собі, а від свого постійного поспіху та потреби бути в русі. Це стосується не саме кави, а стилю життя.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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