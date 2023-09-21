Дієтолог сказав, чи можна їсти занадто багато авокадо

Багате на мононенасичені жири авокадо є корисним для серця та для органів травлення. Воно також містить вітаміни С, Е, К, фолієву кислоту, калій і магній. Авокадо можна їсти в сирому вигляді, додавати в салати, омлети, смузі й інші страви.

Дієтолог із функціональної медицини Аріана Кукуцца каже, що вживати цей фрукт варто щодня, однак важливо не перестаратися. Лікарка сказала, що для людини нормою є від половини до одного авокадо на день.

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Авокадо також є їжею з вищим вмістом FODMAP, тобто містить вуглеводи, які можуть погано перетравлюватися або засвоюватися. Таким чином, ті, хто дотримується дієти з низьким вмістом FODMAP, або ті, у кого надмірний ріст кишкових бактерій, мають вживати не більше я четвертину авокадо на день.

За її словами, попри всі переваги авокадо, не варто сподіватися, що лише споживання цього фрукту забезпечить організм необхідними корисними речовинами.

"Якщо ви отримуєте весь здоровий жир з авокадо, ви не отримуєте всіх переваг від таких продуктів, як оливки, оливкова олія, горіхи та насіння. Для підтримання загального здорового харчування різноманітність має ключове значення, щоб отримати все, що потрібно вашому організму", – додала вона.

Аріана Кукуцца назвала й інші переваги споживання авокадо – цей фрукт допомагає організму засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, E і K.

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