Дієтологи назвали 2 ефективних методи, які можуть зменшити талію за тиждень

Щоб оточуючі заздріли вашій талії, не обов'язково відвідувати спортзал та сидіти на суворих дієтах. Ви можете проводити тренування вдома. Важливо дотримуватися послідовності, оскільки це ключ до успіху, як стверджує Stylecraze.

Харчування

Збільшіть споживання фруктів і овочів, це допоможе вам швидко схуднути. Вони насичені антиоксидантами, харчовими волокнами, мінералами та мають низьку кількість калорій (з винятком фруктів і овочів з високим глікемічним індексом). Це робить фрукти та овочі ідеальними для досягнення цілі схуднення.

Також включайте у свій раціон горіхи, насіння, трави, цільнозернові продукти, нежирні білки та корисні жири у відповідних пропорціях для забезпечення раціоналізації вашого харчування.

Не забувайте про важливість води: споживайте принаймні 2 літри на день.

Фізична активність

Для того щоб спалювати калорії, вам потрібно займатись спортом. Виберіть вид фізичних вправ або фітнесу, який відповідає вашому ритму життя і приносить вам задоволення. Це може бути кардіовправи, танці, велосипед, кікбоксинг, біг, ходьба або плавання.

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Також важливо включити в розклад вправи для зменшення об'ємів талії, які допоможуть підтягнути талію та нижню частину живота. Ось декілька таких вправ:

Підйоми ніг, лежачи на боці. Вертикальні скручування з піднятою ногою. Ножиці. Планка. Бічні нахили.

З цими вправами і правильним харчуванням ви можете досягти бажаного результату і покращити форму вашої талії.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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