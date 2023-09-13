Дієтологиня назвала основні принципи здорового харчування для школярів та ідеї для шкільного обіду

Ідеї для здорового сніданку для школярів

Дієтологиня Софія Шпак надає поради щодо здорового харчування для школярів, зокрема, як правильно збалансувати їх шкільне харчування.

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Принципи здорового харчування для школярів

Достатня кількість клітковини: Важливо включати продукти, багаті клітковиною, в дієту школяра. Клітковина сприяє насиченню, містить корисні мінерали і покращує мікрофлору. Цей компонент зазвичай міститься в овочах, фруктах і зелені. Мінімум солі та цукру: Важливо обмежувати споживання солі та цукру. Зайва сіль може підвищити артеріальний тиск, а цукор сприяє надлишковій вазі. Уникайте ультраперероблених продуктів: Слід уникають страв, які пройшли значну обробку, таких як ковбаси, сосиски, плавлені сирки тощо. Ці продукти часто багаті трансжирами і можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань. Давайте дітям напої без цукру: Максимальна денна кількість цукру для дітей — 20 грамів. Важливо обирати напої з меншою кількістю цукру, а проста вода залишається найкращим способом зберегти гідрацію.

Шкільний обід: ідеї

Універсальна страва: Можна приготувати цільнозерновий хліб з улюбленим сиром дитини, огірками, перцем, та салатом, а як десерт подати фрукти.

Солодкий варіант: Для солодкого обіду можна зробити тост з горіховою пастою та бананом.

Учнівська шаурма: Ще один варіант – приготувати підсмажений змащений сиром лаваш з огірками, морквою, зеленню та відвареним філе птиці.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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