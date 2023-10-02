Дизайнери назвали 5 ознак вдало спланованої квартири

Сучасні новобудови суттєво відрізняються від радянських багатоповерхівок за різноманітністю планувань. Тепер типові проєкти стають рідкістю, а кілька десятиліть тому всі квартири були однаковими. В наш час ситуація змінилася, і багато новобудов дає можливість створити власне планування, яке відповідає конкретній родині та їхнім потребам. Хороше планування може послужити основою для комфортного проживання. На що слід звернути увагу при виборі квартири, розповість Koval Studio Design.

Об'єднана кухня-вітальня

Вітальня більше не є простою кімнатою для проживання, як це було в радянські часи. Тепер це місце для спільних зустрічей родини, прийому гостей та вечорів з друзями. Об'єднана кухня і вітальня не лише спрощують процес готування та подачі страв на стіл, але також усувають розділення між цими зонами, надаючи простору обом приміщенням. Це також зробить ваше житло більш просторим.

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Два чи більше санвузли

Якщо ваша квартира має дві або більше кімнат, важливо мати окремий гостьовий санвузол та особистий для хазяїна. Бажано, щоб другий включав ванну і окремий душ.

Висока стеля

Багато з нас виросли в квартирах з низькими стелями, які здавались нам дуже тісними. Проте зараз будівельники відходять від цього стилю, і хоч високі стелі збільшують вартість квартир, вони також додають простору.

Окремі кімнати та коридор

Кожна кімната повинна мати свій окремий вихід в коридор, без прохідних кімнат. Це покращує планування і робить його більш функціональним. Також бажано, щоб кімнати були квадратної форми або, якщо вони прямокутні – не надто витягнутими.

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