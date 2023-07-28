Для чого фольгу кладуть у морозилку: геніальний лайфхак

Універсальна алюмінієва фольга демонструє свої корисні властивості на кухні, не тільки утримуючи їжу свіжою, але й під час використання ефективного розморожування морозильних камер. Незалежно від моделі морозильника, утворення шарів льоду на полицях може створювати незручності та затримувати доступ до замороженої їжі.

Трюк з алюмінієвою фольгою полягає в тому, що вона може ефективно розморозити морозильну камеру за декілька хвилин. Якщо льоду небагато, можна просто покласти фольгу всередину морозильника. У разі значної кількості льоду краще спочатку повністю розморозити пристрій, а потім застелити внутрішню частину алюмінієвими листами.

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Техніка проста: необхідно викласти продукти з морозильної камери та вкласти алюмінієву фольгу по всьому внутрішньому простору – зверху, знизу та з боків. Після цього поверніть продукти назад у морозилку. Алюмінієва фольга виконає роль бар'єра для утворення льоду, що дозволить вам забути про набридливу процедуру розморожування, пише видання Sante.

Цей метод також застосовується до висувних ящиків морозильника. Устелений алюмінієвою фольгою, ящик залишатиметься чистим та зручним у використанні, адже для прибирання вам просто доведеться замінити алюмінієві листи на нові.

Застосування алюмінієвої фольги у морозильних камерах – це економічний та простий спосіб забезпечити зручне користування технікою та зекономити час на розморожуванні. Тож використовуйте цей простий трюк, і ваша морозильна камера завжди буде готовою задовольнити ваші потреби у зберіганні продуктів без непотрібних проблем і незручностей.

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