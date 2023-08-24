Для чого мочити совок перед підмітанням підлоги: геніальний лайфхак

Для господарок прибирання – складна, довготривала та втомлююча робота. Особливо неприємно приступати до наведення порядку, коли пилосос зламався, а на підлозі накопичилось багато пилу й бруду. Та навіть у тих випадках, коли з побутовою технікою все в порядку, можуть виникнути ситуації, коли треба прибрати пісок з невеликої площі, і тоді застосовуються совок і віник.

Про це пише radiotrek.

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Є один геніальний лайфхак, завдяки якому прибирання в квартирі стане набагато простішим. Головна проблема у чому? Маленькі сміттєві частинки постійно злітають з совка. Тому перед прибиранням досвідчені господині обприскують совок водою з пульверизатора або просто підставляють під струмінь води з крану. Після цього збирати сміття буде набагато швидше та ефективніше.

Нагадаємо, ми вже писали, коли не можна прибирати у будинку, щоб не стати бідним.

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