Які засоби не можна використовувати під час прибирання вдома: екологічні поради

Кухня є серцем будинку і тому особливо важливо дбати про її гігієнічну чистоту. За допомогою декількох простих порад, можна очищати кухню без шкоди для навколишнього середовища та без використання шкідливих хімікатів.

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Уникайте використання хлору

При виборі мийних засобів у супермаркеті слід уникати засобів, які містять аміак та відбілювач. Хоча такі засоби ефективно дезінфікують та допомагають зберігати чистоту на кухні, вони можуть бути шкідливі для здоров'я. Наприклад, хлористий газ може бути небезпечним при вдиханні. Крім того, такі засоби негативно впливають на довкілля, оскільки після змиву вони потрапляють у водойми, що може завдати шкоди дикій природі.

Використовуйте звичайні засоби для прибирання

Замість отрутохімікатів можна використовувати інгредієнти, які вже є на кухні, щоб зробити екологічно безпечні засоби для очищення. Наприклад, сода, дистильований білий оцет або лимон можуть допомогти позбутись залишків жиру. Ефірні олії, такі як евкаліптова, лавандова або оливкова, можуть бути корисні для миття більш делікатних поверхонь, таких як кам'яні або дерев'яні. Рідке мило на рослинній основі може бути чудовою альтернативою універсальним засобам для миття підлоги.

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Забудьте про ручне миття

Є думки, що посудомийні машини шкодять довкіллю через використання електроенергії та води. Але насправді все не так. За приблизними розрахунками, посудомийна машина використовує близько 40 літрів води, тоді як на миття посуду руками йде майже 73 літри води. Це економія до 33,5 літри води порівняно з миттям посуду в раковині.

Те саме стосується і споживання електроенергії: самостійне миття посуду потребує 2,60 кВт енергії на одне миття, а посудомийна машина споживає всього 0,67 кВт за цикл. Це допомагає заощадити 1,93 кВт. Вона не тільки допомагає заощадити гроші, але й не шкодить навколишньому середовищу.

Зробіть самостійно засіб для чищення

Щоб зробити екологічно чистий та універсальний засіб для чищення, просто змішайте соду з рідким милом на рослинній основі до текстури пасти. Потім нанесіть трохи пасти на половинку лимона та можете мити кухонні поверхні або дерев'яне приладдя.

Щоб зробити екологічно чистий засіб для миття підлоги, змішайте 1/8 склянки рідкого мила на рослинній основі, 1/8 склянки дистильованого білого оцту, 4,5 л води та 10 крапель ефірної олії. Це досить легко, а також заощаджує Ваші кошти, тому що саморобні засоби для чищення значно дешевші, ніж фабрично виготовлені.

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