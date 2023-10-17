Для чого висить дзеркало у ліфті: три функції, про які ви не знали

Якщо ви вважаєте, що дзеркало в ліфті висить просто для краси або, щоб подолати нудьгу, то ви помиляєтеся. Існують більш серйозні причини.

Про це пише ТСН.

Перш за все, дзеркало в ліфті може бути корисним для подолання клаустрофобії. Часто люди можуть почувати тривожність у ліфтах через обмежений простір та брак повітря. Дзеркало може допомогти створити відчуття більшого простору і зменшити тривожність. Коли людина бачить своє відображення, вона відчуває себе менш самотньою.

Читайте також: Чому після м'яти у роті "холодно", а після гострого перцю "пече": наукове пояснення

Дзеркало в ліфті також сприяє допомозі людям з обмеженими можливостями, таким як інваліди у візках. Часто ліфти замаленькі для повороту візка, і дзеркало допомагає їм в'їжджати та виїжджати заднім ходом, спостерігаючи за своїм відображенням.

Крім того, наявність дзеркала в ліфті може забезпечити додатковий рівень безпеки. Ви можете непомітно слідкувати за рухами незнайомих пасажирів, що може створити відчуття безпеки. Психологи стверджують, що це може позитивно вплинути на поведінку пасажирів і навіть зменшити випадки вандалізму. Людина, бачачи своє відображення більше дотримується загальноприйнятих норм поведінки і поводить себе "пристойно".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, чому сидіння в транспорті обшиті “дивною" тканиною.