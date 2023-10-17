Для чего висит зеркало в лифте: три функции, о которых вы не знали

Если вы считаете, что зеркало в лифте висит просто для красоты или чтобы преодолеть скуку, то вы ошибаетесь. Есть более серьезные предпосылки.

Об этом пишет ТСН.

Прежде всего, зеркало в лифте может быть полезно для преодоления клаустрофобии. Часто люди могут чувствовать тревожность в лифтах из-за ограниченного пространства и нехватки воздуха. Зеркало может помочь создать ощущение большего пространства и снизить тревожность. Когда человек видит свое отражение, он чувствует себя менее одиноким.

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Зеркало в лифте также помогает людям с ограниченными возможностями, таким как инвалиды в колясках. Часто лифты маленькие для поворота тележки, и зеркало помогает им въезжать и выезжать задним ходом, наблюдая за своим отражением.

Кроме того, наличие зеркала в лифте может обеспечить дополнительный уровень безопасности. Вы можете незаметно следить за движениями незнакомых пассажиров, что может создать чувство безопасности. Психологи утверждают, что это может оказать положительное влияние на поведение пассажиров и даже уменьшить случаи вандализма. Человек, видя свое отражение больше придерживается общепринятых норм поведения и ведет себя "прилично".

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