Вам не захочется садиться в автобусе: вот почему на сиденьях в транспорте ''странная ткань'' (видео)

В общественном транспорте сиденья обычно окутаны тканью, которая имеет разные узоры. Этот эксцентричный дизайн объясняется тем, что на таких сиденьях меньше будет заметна грязь и пятна.

Как сообщает IFLScience, ежедневное пользование для любой ткани "катастрофическое", поэтому для сидений выбирают менее износостойкие материалы. Также выбирается ткань с "напряженными узорами", чтобы труднее увидеть пятна.

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"Художники текстиля пробовали свои силы в создании соответствующих дизайнов, хорошо работавших как при дневном, так и при искусственном освещении, черпая вдохновение от природы к известным художникам", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что ткань, с которой изготавливают чехлы на сиденье, называется мокет (moguette) – хлопчатобумажный бархат для обивки мебели. Его применяют более 100 лет.

"На него садятся миллионы пассажиров в автобусах, поездах, трамваях и троллейбусах", — объяснили в Лондонском музее транспорта.

Эта ткань производится на ткацких станках с помощью жаккардовой техники. Она состоит из 85% шерсти, смешанной из 15% нейлона.

В музее добавили: "Moquette был выбран для общественного транспорта по двум причинам. Во-первых, потому что он прочен и долговечен. Во-вторых, потому что его цвет и узоры маскируют признаки грязи, износа".

Кроме того, этот мокет имел преимущество в потому, что его было легко и дешево производить массово.

Видео, демонстрирующее, как ткань скрывает грязь:

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