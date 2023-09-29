Почему листья меняют цвет осенью: научное объяснение

Осенью листья на деревьях, кустах и цветах меняют цвет. Это происходит обычно уже в октябре.

Как объяснили ученые, листья изменяют вид и количество пигментов в ответ на окружающую среду. Осенью листья производят меньше хлорофилла (зеленого) и производят другие пигменты, пишет Science Notes.

Отмечается, что этот процесс помогает им перейти в состояние "хранения", защищая растение от солнца и холода, затем листья окончательно отмирают и опадают.

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Химия цветов листьев

Ученые говорят, что цвет листьев зависит от смеси пигментов, которые он содержит. Если хлорофилла много, листья зеленые. Когда меньше хлорофилла, появляются оранжевые и желтые пигменты. Некоторые растения начинают производить красные и фиолетовые пигменты после понижения температуры.

Основными классами молекул являются порфирины, каротиноиды и флавоноиды. В данной таблице перечислены цвета, связанные с молекулами пигмента. Функции растительных пигментов

Эти пигменты выполняют разные функции в растении, а также разрушаются с разной скоростью, когда листья перестают их производить. Хлорофилл (дает зеленый цвет) является основным фотосинтетическим пигментом. Он образует глюкозу, которую растения используют для еды, но для этого требуется много света и воды. Каротиноиды (дают листья желтый, оранжевый, красный цвета) также принимают участие в фотосинтезе и являются защитными. Они расширяют части солнечного диапазона, которые растения употребляют для производства еды.

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Флавоноиды (желтые, красные, фиолетовые, синие пигменты) регулируют развитие растений, привлекают и отпугивают насекомых, защищают от ультрафиолетового излучения, защищают от травоядных животных, вредителей и других растений.

Факторы, влияющие на цвет листвы

Это свет, температура и pH (кислотный баланс).

Осенью дни укорачиваются, поэтому света становится меньше. Растения сокращают количество производимого хлорофилла. Когда хлорофилла много, листья зеленые. Хлорофилл разрушается с постоянной скоростью, поэтому зеленый цвет постепенно исчезает. Когда хлорофилла меньше, другие пигменты проступают на поверхность.

Большинство листьев меняет цвет на желтый или оранжевый, поскольку производство молекул, ответственных за эти цвета (каротиноидов), не зависит от температуры. Каротиноиды медленно разлагаются, когда растение прекращает их производить. Таким образом, даже если листья подмерзают и отмирают, цвет сохраняется на время.

Когда становится достаточно холодно или сухо, листья отмирают и опадают. Впоследствии цветные молекулы пигмента разлагаются. Отмершие листья коричневые, потому что это цвет их клеточных стенок. Некоторые листья содержат дубильные вещества, имеющие коричневый цвет.

Почему некоторые листья не меняют цвет

У лиственных растений листья меняют цвет и отмирают до зимы. Однако у вечнозеленых растений листья не изменяют цвет. Листья таких растений, как хвойные, камелии, рододендроны и падуб, имеют восковой налет, защищающий их от холода и сухого воздуха.

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