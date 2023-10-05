Почему после мяты во рту 'холодно', а после острого перца 'жжет': научное объяснение

Некоторые съедобные растения отличаются от других не только своим вкусом, но и вкусовыми свойствами. Например, острые виды перца вызывают ощущение "пожара" во рту, а некоторые наоборот – охлаждают и освежают.

Ученые объяснили, почему после пробования мяты во рту образуется чувство холода, а после острого перца чувство изжоги.

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Издание ScienceNotes отмечает, что мята вызывает чувство холода во рту, поскольку она активирует тот же рецептор, что и температура холода, заставляя ваш мозг сообщать об ощущении холода.

Почему после мяты чувствуется холод

Отмечается, что низкие температуры изменяют форму белка под названием член 8 подсемейства катионных каналов временного рецепторного потенциала M (TRPM8). Этот белок содержится в нервных клетках кожи и вкусовых рецепторах. Изменение формы открывает канал, позволяющий ионам натрия (Na+) и кальция (Ca 2+) поступать в нервную клетку. Ионы изменяют электрический заряд нейрона и передают сигнал в мозг. Мозг интерпретирует сигнал как чувство холода.

Органическое соединение под названием ментол в мяте связывается с TRPM8 и изменяет форму белка. Ионные каналы открываются, и нейроны выдают тот же сигнал, что они были подвергнуты воздействию холода. Разница состоит в том, что ментол не сразу отсоединяется от TRPM8. Он сенсибилизирует нейроны, потому эффект холода не исчезает сразу. Если вы пьете холодную воду после того, как пожевали мяту или выплюнули зубную пасту со вкусом мяты, вода будет особенно холодной.

Почему острый перец жгучий

Капсаицин, содержащийся в остром перце, вызывает чувство жгучести, поскольку связывается с рецептором TRP-VR1. Обычно тепло изменяет конформацию TRP-VR1, посылая сигнал к мозгу, что указывает на теплую температуру. Когда капсаицин связывается с рецептором, сигнал о тепле посылается без изменения температуры. На самом деле сигнал от капсаицина настолько сильный, что холодная вода, приправленная острым перцем, кажется горячей!

Что будет, если смешать мяту и острый перец

Первоначальные исследования показывают, что употребление мяты уменьшает ожог от острого перца, но при условии, если вы сначала съедите мяту, а затем сразу же добавите острый перец.

Употребление мяты после того, как вы ощутили ожог, вероятно, не поможет.

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Издание отмечает, что ментол из мяты и капсаицин из острого перца встречаются вместе во многих местных обезболивающих средствах. При нанесении на кожу эффект одновременно ледяной и горячий. Воздействие ментола и капсаицина оказывает обезболивающий эффект, плюс оба химических вещества улучшают кровообращение кожи.

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