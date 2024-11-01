Для поціновувачів трилерів: два якісні фільми, які варті уваги

В український прокат сатиричний горор-трилер "Субстанція" вийшла вже 10 жовтня. Загалом, на фестивалях, де була представлена "Субстанція", ця стрічка вже викликала фурор.

Ці фільми точно сподобаються поціновувачам трилерів. Нові трилери, такі, як "Субстанція" відносяться до фільмів, буквально нашпигованих неординарними режирськими рішеннями. Про це пише 24 tv.ua.

"Субстанція" - новий сатиричний горор-трилер, що привертає увагу глядачів несподіваним сюжетом та глибоким психологічним контекстом. Стрічка талановитої режисерки Коралі Фарже, відзначена призом Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій, стала успішним поверненням Демі Мур на великий екран.

Фільм розповідає про долю зіркової акторки Елізабет Спаркл, яку з віком поступово витісняють з кіноіндустрії. Позбавлена професійних перспектив, героїня змушена викладати відеоуроки аеробіки, але й звідти її звільняють після 50 років.

Ключовий поворот сюжету - експеримент з таємничим препаратом "Субстанція", що дозволяє створити досконалу версію людини через клітинну реплікацію. Результатом стає поява молодої, бездоганної Сью (Маргарет Кволлі), поява якої викликає глибокі переживання в Елізабет.

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Друга представлена стрічка - не менш вражаюча драма "Все ще Еліс", знята за романом Лізи Дженови. Режисери Річард Гладсен та Уош Уестморленд зосередили увагу на непростій історії професорки лінгвістики Еліс Хауленд у виконанні Джуліанни Мур.

Фільм розкриває болісну боротьбу жінки з раннім діагнозом Альцгеймера, який вона отримує у 50 років. Героїня намагається протистояти хворобі, створюючи складні системи підтримки пам'яті: щоранку відповідає на особисті питання, записує відеозвернення та навіть готує план самогубства на випадок повної втрати особистості.

Обидві кінострічки об'єднує глибокий психологічний контент, який примушує глядачів замислитися про межі людських можливостей, самоідентичність та етичні виклики сучасного світу. Для шанувальників якісного, провокаційного кіно ці фільми обіцяють стати справжньою мистецькою подією, що поєднує елементи драми, психологічного трилера та соціальної критики.

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