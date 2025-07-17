Дніпро вночі зазнало масованої атаки дронів: є загиблий та багато поранених

У ніч на 17 липня російські окупанти атакували Дніпро та його околиці за допомогою дронів. Внаслідок ударів виникли пожежі, було пошкоджено кілька підприємств, а також є постраждалі серед мирного населення.

Про це передає "РБК-Україна", посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Він зазначив, що українські військові збили 22 ворожі дрони, однак деяким з них вдалося влучити в цілі. Зокрема, під інтенсивним обстрілом опинилося місто Дніпро.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", – написав Лисак.

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У Дніпровському районі, зокрема в Солонянській та Слобожанській громадах, вибухи були чутні дуже сильно. В результаті атаки пошкоджені господарські будівлі та теплиця.

В Нікопольському районі ворог застосував FPV-дрони та РСЗВ "Град", а також скинув боєприпаси з безпілотників. Постраждали місто Нікополь та Марганецька громада.

"Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда", – додав Лисак.

Крім того, очільник ОВА зазначив, що ворог також здійснив удар FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. В результаті атаки було пошкоджено інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня війська РФ здійснили повітряні удари по території України. Зокрема, постраждали міста Кривий Ріг, Вінниця та Харків.

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