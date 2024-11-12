До 3 тисяч доларів: яка категорія українців має право на грошову допомогу від держави

Mercy Corps запустила програму фінансової підтримки для відновлення сільськогосподарської діяльності в Україні. Допомога спрямована на фермерів, підприємців аграрного сектору та родини внутрішньо переміщених осіб.

Розмір фінансування Учасники можуть отримати до 3000 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ). Конкретна сума визначається індивідуально, враховуючи потреби кожного господарства. Кошти призначені для розвитку фермерської діяльності. Про це пише 24 tv.ua.

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Географія програми Підтримка доступна в 10 областях України:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська

Полтавська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернігівська

Як подати заявку:

Зареєструватися на офіційному порталі Mercy Corps Заповнити анкету після реєстрації Надати відповіді щодо планів використання коштів та потреб господарства

Примітка: Розгорнутий бізнес-план не вимагається – достатньо стисло описати поточну діяльність та потреби. Переможців оберуть на конкурсній основі з врахуванням безпекової ситуації.

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