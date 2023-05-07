Додайте всього один інгредієнт: як зробити курячий шашлик смачнішим

Якщо ви не любите жирне м'ясо, улюблений шашлик можна приготувати з філе курки, або з її голені. А що м'ясо було смачнішим, варто знати один із секретів маринаду для курятини, який зробить м'ясо м'якішим та додасть незрівняного смаку й аромату.

Пом'якшити м'ясо курки дозволить додавання лимона до маринаду. А якщо додати ще гірчиці (бажано діжонської), воно отримає доволі приємний пікантний смак.

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Кухар одного з київських "вуличних" ресторанів Олекса Беркович поділився з UAportal власним рецептом маринаду для курячого м'яса. За його словами, шашлик на виході перевершить всі очікування.

Рецепт маринаду для курячого шашлику:

У миску вичавіть лимонний сік з одного лимона, а другий лимон поріжте кільцями. Додайте три столові ложки діжонської гірчиці, столову ложку солі та чайну ложку чорного перцю (горошком). Змішайте всі інгредієнти.

Викладіть у маринад порізане на шматки м'ясо курки (можна гомілки чи крила). Зверху полийте олією (до 4 ст.л.). Посоліть. За бажанням можна додати 2 ст. л. меду – він надасть м'ясу приємної скоринки.

Перемішайте, аби м'ясо було покрите маринадом та поставте у холодильник на 3-4 години.

Маринад після того, як дістанете м'ясо не виливайте. Він знадобиться, аби поливати м'ясо під час смаження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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