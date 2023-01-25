Дістатись можна через сусідню область: найбільша за 130 років зимова повінь накрила Чернігівщину (фото, відео)

На Чернігівщині через підйом рівня води у річках підтоплені понад 130 домогосподарств та порушено пряме сполучення із понад 10 селами регіону. В області оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Чернігівської ОВА. За інформацією, підтоплено ділянку автодороги Пустинки-Рудня (довжина підтоплення 150 м, висота води до 40 см), транспортне сполучення здійснюється за допомогою автомобілів підвищеної прохідності. Підтоплень житлових будинків немає.

На Чернігівщині сталася найбільша за 130 років зимова повінь

Крім цього, через зимову повінь на Десні припинено транспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгород-Сіверського району – с. Бирине, с. Підгірне та с. Прокопівка. Транспортне сполучення здійснюється зі сторони Сумської області.

На Чернігівщині сталася найбільша за 130 років зимова повінь

Через збільшення рівня води у Сейму тимчасово припинено рух транспортних засобів тимчасовою переправою на автодорозі М 02 Кіпті-Глухів-Бачівськ біля м. Батурин Ніжинського району. Рух транспорту до восьми населених пунктів Ніжинського району здійснюється також зі сторони Сумської області.

На Чернігівщині сталася найбільша за 130 років зимова повінь

За оцінками фахівців обласного центру з гідрометеорології, цього року спостерігається найбільший зимовий повінь на Десні за майже 130 років спостережень. Підтоплень доріг і домогосподарств взимку місцеві жителі не спостерігали останні десь 50 років.

На Чернігівщині сталася найбільша за 130 років зимова повінь

Як сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини", нині в області є проблеми як з крижаними заторами на річках, так і з високим рівнем води.

"На річках аномально високий рівень води для цього часу. На півночі області у нас два понтонні мости, до них ускладнений доступ унаслідок високої води, і люди там пересуваються іншими, альтернативними, шляхами. Ці дві понтонні переправи: одна на річці Десна, інша на річці Віть – вони сьогодні не працюють".

Як бачимо, природа також усіляко захищає прикордонні області України від ворожого наступу.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував загрозу наступу окупантів з Білорусі. За його словами, білоруси насправді не хочуть нападати на українців.

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