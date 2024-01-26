Добровільна мобілізація: Кого не призиватимуть в армію з 1 лютого

В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Через це чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації.

Однак мобілізація в Україні не стосується певних громадян. Про це повідомляє Радіо Трек.

Існують певні категорії громадян, яких мобілізація може торкнутися, тільки якщо вони самі цього захочуть. Зокрема, йдеться про заброньованих співробітників підприємств, органів державної влади, місцевого самоврядування, інших державних органів.

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Також мобілізації не підлягають працівники підприємств (установ, організацій), які були залучені до забезпечення проведення АТО і перебували в районах її проведення, учасники АТО, які перебували в добровольчих формуваннях, і перебували в районах проведення операції, які пізніше були включені до складу військових формувань і правоохоронних органів.

Окрім цього лише добровільно можуть бути мобілізовані учасники АТО, які перебували в добровольчих формуваннях, і перебували в районах проведення операції, які пізніше не були включені до складу військових формувань і правоохоронних органів.

Не можуть призвати осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час стримування військової агресії Росії. Добровільно можуть бути мобілізовані особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти при проведенні АТО (учасники) або з числа військових формувань.

Нагадаємо, в Україні готують мобілізацію жінок.

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