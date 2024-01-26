Добровольная мобилизация: Кого не будут призывать в армию с 1 февраля

В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года. Поэтому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.

Видео дня

Однако мобилизация в Украине не касается граждан. Об этом сообщает Радио Трек.

Существуют определенные категории граждан, которых мобилизация может затронуть только если они сами этого захотят. В частности, речь идет о забронированных сотрудниках предприятий, органов государственной власти, местного самоуправления, других государственных органов.

Читайте также: "По вопросу мобилизации сделали шоу" – экс командир полка "Азов" Жорин призвал украинцев прекратить истерику

Также мобилизации не подлежат работники предприятий (учреждений, организаций), которые были вовлечены в обеспечение проведения АТО и находились в районах ее проведения, находившиеся в добровольческих формированиях участники АТО и находившиеся в районах проведения операции, которые позже были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов

Кроме этого, только добровольно могут быть мобилизованы участники АТО, которые находились в добровольческих формированиях, и находились в районах проведения операции, которые позже не были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов.

Не могут призвать лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время сдерживания военной агрессии России. Добровольно могут быть мобилизованные лица, чьи родственники погибли или пропали без вести при проведении АТО (участники) или из числа военных формирований.

Напомним, в Украине готовят мобилизацию женщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !