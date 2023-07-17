'Дійти до мосту було складно, але вдалося': СБУ розповіли, як підірвали Кримський міст

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Про це повідомили джерела в СБУ.

"До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити."

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Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.

Зазначимо, що внаслідок вибуху на мосту загинуло двоє осіб.

Нагадаємо, на Кримському мосту "надзвичайна подія" після вибухів: "впав" проліт

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