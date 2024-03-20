Тривалий час була загадкою для вчених: знайдено найдавнішу морську довгошию рептилію, якій 247 млн років

Вчені виявили найдавнішого морського ящіра, Trachelosaurus fischeri, який існував приблизно 247 мільйонів років тому. Ця істота, яка довгий час була для наукового світу загадкою, нарешті відкрила свої таємниці завдяки новітнім дослідженням.

Як пише IflScience, рештки T. fischeri, що були виявлені у Німеччині у 1918 році, протягом багатьох років викликали численні дебати та непорозуміння серед вчених. Історичні записи вказували на те, що цей ящір мав витягнуту шию та невелику голову, однак його точна класифікація та ідентифікація змінювалися з часом.

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Свіжі наукові відкриття підтверджують, що T. fischeri належить до категорії рептилій, відомих як Tanysauria. Дослідники виявили, що T. fischeri має спорідненість з Dinocephalosaurus orientalis - іншим видом морських рептилій, які існували в один і той же часовий проміжок. Цікаво, що аналіз T. fischeri був здійснений завдяки музейним експонатам, що підкреслює значення збереження та вивчення таких історичних знахідок.

Глибоке порівняльне дослідження показало, що ці два види ящурів мають тісні родинні зв’язки, що підтверджує морське походження Trachelosaurus fischeri. Це вказує на те, що цей вид є одним з найдавніших представників довгошиїх морських рептилій, які з’явилися на планеті задовго до появи танистрофеїдів, плезіозаврів та інших мезозойських морських ящерів з подібною будовою.

Дослідження також вказують на те, що початок тріасового періоду був ключовим для еволюції нових видів рептилій, як у водному середовищі, так і на суходолі. Вивчення таких артефактів відіграє важливу роль у розумінні еволюційних процесів на Землі та її історії. Таким чином, T. fischeri є важливим свідком минулого, який допомагає нам розкрити таємниці розвитку живих організмів та історії нашої планети.

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