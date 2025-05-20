Довгоочікуване літо: Діденко розповіла, коли Україна стане найтеплішою в Європі

До України наближається довгоочікуване потепління. Вже незабаром вона опиниться серед найтепліших країн Європи.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, оприлюднивши прогнозну карту погоди на 22 травня. "У четвер та п’ятницю в більшості регіонів країни температура підніметься до +20...+25°C. Водночас на заході 23 травня очікується вплив атмосферного фронту, який трохи знизить температуру – до комфортних +15...+20°C", — зазначила вона.

Станом на сьогодні, за словами Діденко, в Україні ще зберігається волога погода з періодичними дощами, хоча місцями можливі короткочасні прояснення.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13...+18°C, а в окремих регіонах, зокрема на Волині, Рівненщині та Луганщині, стовпчики термометрів піднімуться до +17...+20°C.

У столиці також місцями очікуються дощі, а денна температура складе приблизно +15°C.

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"Найближчим часом буде помірно тепло, ще тепліше стане на вихідних – 24–25 травня. Потім очікується короткочасне зниження температури, після чого повернеться тепло", – підсумувала синоптикиня.

Довгоочікуване літо: Діденко розповіла, коли Україна стане найтеплішою в Європі. Джерело: Наталка Діденко/Facebook Довгоочікуване літо: Діденко розповіла, коли Україна стане найтеплішою в Європі. Джерело: Наталка Діденко/Facebook

Протягом цього тижня в Україні зберігатиметься типова для весни погода з поступовим підвищенням температури.

За словами синоптикині Наталії Птухи, температурний фон стає більш стабільним, хоча атмосферні фронти можуть приносити нетривалі дощі, що дещо знижуватиме денну температуру.

У нічні години очікується від +4° до +10°, а ближче до четверга можливе підвищення до +14°. Вдень сьогодні прогнозують +12°...+18°, а 21–22 травня повітря прогріється до +19°...+24°.

У західних регіонах буде дещо прохолодніше – до +19°, що пов’язано з дощами та можливими грозами. Натомість на південному сході утримається сонячна і тепліша погода – до +24° і вище.

На вихідних можливе незначне зниження температури, однак уночі вона залишатиметься стабільною.

На початку наступного тижня денні температури знову піднімуться до позначки близько +20°.

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