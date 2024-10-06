Долар чи євро: яку з головних валют в Україні краще купувати у жовтні

В Україні вартість долара нижча на кілька гривень у порівнянні з євро. Однак, вважається, що саме доларова валюта є більш популярною, хоча значення євро в країні поступово зростає.

Економіст Данило Монін, який раніше давав коментар для 24 Каналу, зазначив, що євро слабше за американський долар. "Стратегічно американська економіка має кращий вигляд за європейську", – сказав експерт.

Проте фінансовий аналітик Андрій Шевчишин раніше повідомив 24 Каналу, що частка євро також збільшується.

"Зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах", – підкреслив він.

Читайте також: Чи можуть в українців виникнути проблеми з доларами 2006 року: відповідь НБУ

Який курс гривні до долара та євро

На готівковому ринку, станом на 6 жовтня, спостерігається різниця в курсі долара та євро:

У банках долар можна придбати за 41,5 грн, а продати за 41,05 грн. Євро купують за 45,99 грн, а продають за 45,4 грн.

Офіційний курс валют на цей день складає: долар – 41,22 грн, євро – 45,52 грн.

Нагадаємо, раніше експерт назвав дні тижня, коли вигідніше міняти долари.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!