Долар здивує: економісти прогнозують помітні коливання курсу в Україні

В Україні прогнозується суттєве коригування офіційного курсу долара. У банківських колах очікують, що до завершення травня вартість валюти може зрости до 41,6–42 гривень.

Тим часом Національний банк на понеділок, 12 травня, встановив курс на рівні 41,55 грн – це на 3 копійки більше порівняно з поточним, що діятиме у вихідні. У коментарі для OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестицій Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що протягом травня на ситуацію з валютою впливатиме низка чинників.

Серед основних – ймовірне скасування торгових преференцій ЄС для українського експорту (очікується після 5 червня), а також поступове підвищення споживчих цін.

Втім, як наголосив банкір, валютний ринок і надалі перебуватиме під наглядом і підтримкою Національного банку. Зокрема, зберігатиметься режим контрольованої гнучкості, який:

мінімізує ймовірність різких валютних коливань;

спрямований на підтримання рівноваги між попитом і пропозицією на ринку.

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"Ми прогнозуємо, що в другій половині травня курс долара може зрости приблизно на 1%, що дасть підстави очікувати його в межах 41,6–42 грн до кінця місяця", – підсумував Тарас Лєсовий.

Прогнози щодо курсу долара в обмінниках і банках

Експерт також зауважив, що у період з 12 по 18 травня долар у фінансових установах та обмінних пунктах коливатиметься в межах 41,2–41,6 грн.

За результатами торгів увечері 9 травня банки встановили середній курс на рівні 41,2 грн (купівля) та 41,8 грн (продаж). В обмінниках на той самий момент курс становив близько 41,13 грн на купівлю та 41,55 грн на продаж. Це свідчить про тенденцію до:

підвищення курсу продажу в банківських установах;

зростання і купівельного, і продажного курсу в обмінниках.

"Ситуація на валютному ринку залишатиметься загалом стабільною та передбачуваною. Коливання курсу відповідатимуть принципам контрольованої гнучкості – незначні й змінні: можливі як невеликі підвищення, так і періодичні зниження", – зазначив банкір.

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