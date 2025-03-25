Долар у смартфоні: навіщо банки переносять гроші в блокчейн

Два американські банки — Custodia Bank і Vantage Bank — провели експеримент із токенізацією доларових депозитів на блокчейні Ethereum. Вони випустили, передали та погасили цифрові активи Avit, які повністю підтримуються фіатними коштами й відповідають вимогам фінансових регуляторів США. Це перший випадок, коли традиційні банки перевіряють роботу блокчейну в реальних умовах, а не у внутрішніх тестових системах. Подібні експерименти можуть вплинути на всю фінансову систему, оскільки вони відкривають шлях до нового покоління цифрових платежів і переказів.

Вісім тестових транзакцій пройшли під повним контролем регуляторів, включно з перевіркою відповідності нормам BSA, AML та OFAC. Custodia відповідала за випуск і контроль токенів, а Vantage Bank керував фіатними резервами. Це означає, що вперше долар, збережений у звичайному банку, отримав свою цифрову копію у відкритій блокчейн-мережі. Технологічно це виглядає як створення "банківського" стейблкоїна, який можна використовувати без посередників. Для банків це може бути лише початком експансії у криптосферу, що раніше сприймалася виключно як незалежний сектор.

Для людей, які користуються криптовалютами або часто подорожують, це відкриває нові можливості. Уяви, що твої гроші більше не прив’язані до конкретного банку чи країни. Немає обмежень SWIFT, черг у відділеннях чи затримок із переказами. Гроші можна переказувати миттєво, витрачати будь-де та інтегрувати в криптоекосистему — і все це без потреби конвертації або використання сторонніх платформ. Це може зробити міжнародні платежі дешевшими, швидшими та зручнішими навіть для тих, хто раніше не стикався з криптовалютами.

Для криптоспільноти ця подія має ще глибший зміст. Якщо банки починають працювати з блокчейном напряму, це означає, що довіра до криптовалют зростає навіть серед тих, хто раніше відкидав цю технологію. Потенційно це може стати поштовхом для створення легальних цифрових доларів, яким довірятимуть і звичайні користувачі, і державні органи. Це також може змінити розподіл сил у фінансовій системі: раніше стейблкоїни випускали приватні компанії, а тепер банківська система починає брати на себе цю функцію, надаючи їй більше легальності та довіри.

Можливо, цей тестовий запуск ще не означає масове впровадження цифрових банківських доларів. Але він показує, що традиційні фінансові інституції більше не можуть ігнорувати блокчейн. І якщо цей процес продовжиться, у майбутньому наші гроші можуть повністю перейти в цифровий формат, зберігаючи водночас як стабільність фіату, так і швидкість криптовалютних транзакцій. Таке поєднання може стати стандартом у фінансовій системі наступного десятиліття, змінюючи підхід до збереження й використання грошей у цифрову епоху.

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