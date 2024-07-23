Чи повинні пенсіонери сплачувати за проїзд: подробиці

Тема безоплатного проїзду цікавить багатьох українців, а особливо це стосується пенсіонерів, які активно користуються громадським транспортом.

Згідно з чинним законодавством, пенсіонерам в Україні надається право безкоштовно проїзду в міських автобусах, тролейбусах, трамваях, а також здійснювати поїздки на приміських поїздах. Проте варто пам’ятати, що такі пільги не розповсюджуються на послуги таксі. Про це пише 24 канал.

Необхідною умовою для користування цим правом є наявність при собі документа, що підтверджує статус пенсіонера. Тому важливо завжди мати при собі своє пенсійне посвідчення.

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Важливо підкреслити, що згідно з українським законодавством, перевізники не мають права безпідставно відмовляти у здійсненні пільгових перевезень. Також вони несуть юридичну відповідальність за порушення цих вимог.

Які додаткові пільги надаються пенсіонерам

Пенсіонери також мають право на:

звільнення від оплати житлово-комунальних послуг, якщо пенсіонер мешкає в селі та займається певною діяльністю (культурною, медичною або освітньою);

безкоштовну юридичну допомогу або послуги з великою знижкою;

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто з українців має право на 100% пільги на комуналку.

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