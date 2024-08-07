Доплата до пенсії військовослужбовцям: у ПФУ назвали умови для отримання

Військовослужбовці різних рангів, включаючи рядових, сержантів, старшин та офіцерів, а також інші особи, що мають на утриманні неповнолітніх дітей, мають право на додаткову пенсійну виплату.

Про це розповіли в головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, передає SUD.UA. Там зазначили, що військовий пенсіонер, який опікується неповнолітньою дитиною, може претендувати на надбавку до пенсії, проте за певних умов.

Хто має право на надбавку до пенсії

Військовослужбовці, крім тих, хто проходить строкову службу, а також особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу і інші категорії, які мають право на пенсію, можуть отримувати додаткові виплати. Це може бути як надбавка до пенсії за вислугу років для непрацюючих пенсіонерів, так і надбавка до пенсії по інвалідності для непрацюючих осіб з інвалідністю, за умови, що вони утримують непрацездатних членів своєї родини.

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"До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені в пп. А-Д ст. 30 закону України від 09.04.1992 № 2262-XII. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", – роз'яснили у ПФУ.

Важливі умови для отримання пенсії

Надбавку надають лише тим членам родини, які:

не отримують пенсію з солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,

не отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю,

не отримують державну соціальну допомогу для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю,

не отримують допомогу на дітей для одиноких матерів.

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