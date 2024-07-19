Доплати до пенсії в 65 років: на що можуть розраховувати пенсіонери

Громадяни України, які досягли 65-річного віку та накопичили достатньо років страхового стажу, мають право на пенсійні виплати, які складають не менше 40% від заробітної плати. Водночас ті, хто не набув потрібного страхового стажу, отримують пенсійні виплати, величина яких залежить від прожиткового мінімуму.

Жінки, які пропрацювали 30 років, та чоловіки з 35-річним стажем, досягнувши 65-річного віку, мають право на пенсію, яка не може бути нижчою за 40% від офіційно встановленого мінімуму заробітної плати. Про це пише 24 канал.

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На даний час, коли мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б складати 3 200 гривень. Проте, на практиці, вона становить 3 370 гривень.

Отже, пенсіонерам, які досягли 65 років і отримували пенсію менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, буде автоматично призначена доплата.

Які існують доплати за віком

Необхідно підкреслити, що пенсіонерам, які досягли 70-річного віку, надається право на отримання доплати за віком.

Ця вікова надбавка автоматично призначається до їхньої пенсії, а її величина варіюється залежно від віку особи. Сума доплати збільшується пропорційно до віку:

Пенсіонерам у віці від 70 до 74 років нараховується додатково 300 гривень.

Особи від 75 до 79 років отримують додаткову суму у розмірі 456 гривень.

Пенсіонери, які старші 80 років, мають право на доплату у розмірі 570 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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