Доплати будуть, проте не всім: чи зростатимуть пенсії у 2024 році
У березні пенсіонери отримали збільшення пенсій через щорічну індексацію. Цей процес відбувається один раз на рік, і наразі інші збільшення виплат у цьому році не передбачені.
Цьогорічна індексація, яка була проведена у березні, торкнулася понад 10 мільйонів українських пенсіонерів. Про це пише 24 канал.
Збільшення пенсійних виплат було надано наступним категоріям громадян:
- пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;
- пенсіонери силових відомств;
- особи, які отримують пенсію по інвалідності;
- колишні науковці;
- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування.
Читайте також: Чи може пенсія бути меншою за 3000 грн, якщо не вистачає стажу
За словами фахівця у сфері пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, у цьому році не варто очікувати подальшого зростання пенсій.
"Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності", – наголосив Сергій Коробкін.
Таким чином, громадяни України можуть сподіватися лише на окремі доплати до пенсій.
Хто отримає індивідуальні доплати
Згідно з рішенням Уряду, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни нададуть одноразову грошову допомогу.
Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто тощо, визнані особами з інвалідністю:
- I група – 3 100 гривень;
- II група – 2 900 гривень;
- III група – 2 700 гривень.
Учасники бойових дій, особи, що постраждали під час Революції Гідності, а також колишні неповнолітні ув’язнені концтаборів та гетто, і діти, народжені у цих місцях:
- отримають 1 000 гривень.
Громадяни, які відзначені за особливі заслуги перед державою:
- отримають 3 100 гривень.
Члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге:
- отримають 650 гривень.
Учасники війни, колишні ув’язнені концтаборів та гетто, особи, які були примусово депортовані на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців проти націонал-соціалістичного режиму:
- отримають 450 гривень.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!