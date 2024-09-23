Дорожчають і будуть дорожчати: експерти радять зробити запаси певних продуктів

Українці вже відчули на собі зростання цін на овочі, і, за прогнозами експертів, ця тенденція продовжиться. Як зазначає економічний експерт Олег Пендзин, головною причиною подорожчання стало посушливе літо, яке негативно вплинуло на врожайність.

"Цибуля, морква, капуста і картопля – ціни на ці овочі вже зросли і продовжать зростати", – зазначив Пендзин в інтерв'ю Komersant.Info. За його словами, найбільше подорожчали цибуля та морква, а ціна на картоплю ще може значно збільшитися до зими.

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Експерт пояснює, що крім посухи, на ціни впливає також зменшення обсягів врожаю та погіршення його якості через нестабільні погодні умови. За його оцінками, ціна на картоплю може зрости на 15-20% до кінця року.

"Закупити овочі варто вже зараз, поки ціни не підскочили ще більше", – радить Пендзин. Він зазначає, що нинішні ціни – найнижчі, і надалі вони лише зростатимуть.

Особливу увагу експерт звертає на цибулю, ціна на яку може подвоїтися, як це вже було минулого року. Тому прогнозувати подальше зростання вартості цього овочу досить складно.

Підсумовуючи, українцям варто бути готовими до того, що овочі взимку коштуватимуть дорожче. Експерти рекомендують зробити необхідні запаси вже зараз, щоб уникнути проблем з постачанням та високих цін у майбутньому.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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