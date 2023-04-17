Достатньо однієї половини чайної ложки: Як удобрювати цибулю, щоб отримати багатий врожай

Цибуля – відома своєю невибагливістю, а її плоди легко можна використовувати в різних кулінарних стравах. Проте, це не означає, що можна забути про правильний догляд за цією культурою, інакше не можна очікувати великого та якісного врожаю.

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Тому досвідчені городники рекомендують додавати сечовину в лунки при посадці. Карбамід є відмінним джерелом азоту для цієї рослини, і достатньо невеликої кількості добрива, наприклад, половини чайної ложки.

Важливо не переборщити з кількістю добрива, оскільки це може негативно вплинути на якість плодів.

Додатково, дачники також використовують перепрілий компост, який багатий на мінеральні речовини і сприяє отриманню високих результатів при вирощуванні овочів. Достатньо викласти невелику кількість цього компосту в кожну лунку.

Рекомендується спробувати застосувати ці методи при посадці цієї рослини, щоб переконатися в їхній ефективності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготувати цибулю для посадки, щоб отримати багатий врожай.

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